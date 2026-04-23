В Красноярском крае предпринимателя оштрафовали за продажу ветеринарных препаратов без лицензии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Арбитражный суд Красноярского края привлек к административной ответственности предпринимателя за реализацию ветеринарных лекарств без лицензии.
Нарушение выявило управление Россельхознадзора.
Факт продажи препаратов установили в поселке Курагино при мониторинге системы «Честный знак». Затем специалисты провели контрольную закупку. В ветеринарной аптеке приобрели противопаразитарный препарат «Ивермек». Также в помещении находились другие лекарства для дальнейшей продажи.
Лицензии на хранение и реализацию препаратов у предпринимателя не было. По итогам проверки возбудили административное дело и направили материалы в суд.
Суд назначил штраф. К настоящему времени предприниматель его оплатил.
В Россельхознадзоре сообщили, что предприниматель прошел процедуру оценки соответствия лицензионным требованиям. 8 апреля ему выдали лицензию на фармацевтическую деятельность в сфере обращения ветеринарных препаратов. Сейчас он может вести розничную торговлю на законных основаниях.