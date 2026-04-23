Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае предпринимателя оштрафовали за продажу ветеринарных препаратов без лицензии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Арбитражный суд Красноярского края привлек к административной ответственности предпринимателя за реализацию ветеринарных лекарств без лицензии.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Арбитражный суд Красноярского края привлек к административной ответственности предпринимателя за реализацию ветеринарных лекарств без лицензии.

Нарушение выявило управление Россельхознадзора.

Факт продажи препаратов установили в поселке Курагино при мониторинге системы «Честный знак». Затем специалисты провели контрольную закупку. В ветеринарной аптеке приобрели противопаразитарный препарат «Ивермек». Также в помещении находились другие лекарства для дальнейшей продажи.

Лицензии на хранение и реализацию препаратов у предпринимателя не было. По итогам проверки возбудили административное дело и направили материалы в суд.

Суд назначил штраф. К настоящему времени предприниматель его оплатил.

В Россельхознадзоре сообщили, что предприниматель прошел процедуру оценки соответствия лицензионным требованиям. 8 апреля ему выдали лицензию на фармацевтическую деятельность в сфере обращения ветеринарных препаратов. Сейчас он может вести розничную торговлю на законных основаниях.