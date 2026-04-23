Четыре рейса задержат 23 апреля в аэропорту Нижнего Новгорода

С опозданием вылетят два борта, еще два — прибудут позже положенного времени.

Источник: Живем в Нижнем

Два рейса на вылет и два на прилет задерживаются в нижегородском аэропорту имени Чкалова в четверг, 23 апреля. Сегодня ночью в воздушной гавани ввели меры безопасности, ограничив прием и выпуск авиалайнеров.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс перевозчика Smartavia в Санкт-Петербург перенесли с 11:20 на 13:20, а компании «Россия» в Москву — с 09:40 на 13:40.

Еще два борта сегодня прибудут в Нижний Новгород с опозданием. Речь идет о самолетах из Москвы (ожидается в 12:05 вместо 08:30) и Санкт-Петербурга (приземлится в аэропорту им. Чкалова в 12:20 вместо 10:40).