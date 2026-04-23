Во дворе на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» появится сквер

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители многоквартирного дома на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 24 инициировали благоустройство прилегающей территории.
После консультации в администрации района собственники провели общее собрание, на котором утвердили концепцию проекта, определили зонирование и перечень малых архитектурных форм. Проект прошел конкурсный отбор инициативных проектов. На его реализацию выделены бюджетные средства. Благоустройство планируется выполнить в текущем сезоне. Подробную информацию об участии в программе можно получить в администрации района или по телефону 264−14−69.