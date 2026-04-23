Мелочей в таких вопросах нет: в Иркутске утвержден план празднования Дня Победы

IrkutskMedia, 23 апреля. В Иркутске утверждён общий план мероприятий (0+), посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные события пройдут с 1 по 9 мая.
Всего в программу включено более 230 мероприятий, охватывающих все районы Иркутска. Среди них — акции «Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка», «Помни меня», а также митинги, шествия, спортивные состязания, выставки, экскурсии и встречи. Отдельное внимание уделено приведению в порядок памятных мест.
Праздничное оформление города уже началось и должно быть завершено до 30 апреля. В рамках подготовки установят 84 панель-кронштейна, 667 флагов, 15 км флажковых гирлянд и 13 объёмных фотозон, выполненных в едином стиле официальной символики.
«День Победы — не просто дата в календаре, а священная страница нашей общей истории, итог героического подвига всего народа. Наш долг — хранить память о тех событиях, передавать ее будущим поколениям. В честь этого великого праздника депутаты городской Думы совместно с мэрией организуют в округах памятные мероприятия для жителей. Особое внимание будет уделено персональным поздравлениям ветеранов», — отметил председатель думы Иркутска Евгений Стекачев.
Открытие праздничной программы запланировано на 1 мая у стелы «Иркутск — город трудовой доблести», где состоится митинг-концерт с дневным фейерверком. 7 мая пройдут траурная церемония на Амурском кладбище и митинг у памятника маршалу Жукову.
Основные мероприятия 9 мая включают митинг у мемориала «Вечный огонь», торжественное шествие военных подразделений и федеральных служб, а также акцию «Бессмертный полк». В этот день также состоятся концерт фронтовых песен «День Победы», фестиваль «Весна Победы», программы «Споемте, друзья!», «Вальс Победы» и другие культурные события на городских площадках.
Отдельный блок посвящён безопасности: на мероприятиях усилят охрану общественного порядка, организуют пропускной режим с досмотром, ограничат проезд транспорта и использование средств индивидуальной мобильности. В центре города временно изменят схему движения и перекроют часть улиц.
Мэр Иркутска Руслан Болотов подчеркнул, что городские службы должны не только обеспечить проведение праздничных мероприятий на достойном уровне, но и создать условия для безопасного и комфортного пребывания иркутян и гостей города. Он отметил необходимость уделить особое внимание состоянию дорог, тротуаров и общественных пространств в местах проведения основных событий, организовать оперативный вывоз мусора, усилить работы по очистке ограждений, памятников, мемориальных досок и остановочных пунктов, а также обновить дорожную разметку, при необходимости выполнить ямочный ремонт и проверить освещение. По его словам, «мелочей в таких вопросах нет», и все работы должны быть организованы на высоком уровне.
Напомним, торжественное шествие в честь Дня Победы пройдет 9 мая в центре Иркутска. Однако в программу внесли значительные изменения: в этом году в параде не будет принимать участия военная техника.