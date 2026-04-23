Мелочей в таких вопросах нет: в Иркутске утвержден план празднования Дня Победы

Мэр Иркутска Руслан Болотов подчеркнул, что городские службы должны не только обеспечить проведение праздничных мероприятий на достойном уровне, но и создать условия для безопасного и комфортного пребывания иркутян и гостей города. Он отметил необходимость уделить особое внимание состоянию дорог, тротуаров и общественных пространств в местах проведения основных событий, организовать оперативный вывоз мусора, усилить работы по очистке ограждений, памятников, мемориальных досок и остановочных пунктов, а также обновить дорожную разметку, при необходимости выполнить ямочный ремонт и проверить освещение. По его словам, «мелочей в таких вопросах нет», и все работы должны быть организованы на высоком уровне.