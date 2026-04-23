«Нарушение электроснабжения, падение деревьев». МЧС предупредило белорусов о ветре 15−20 м/с на 23 апреля

Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило о сильном ветре 15−20 м/с в Беларуси в четверг, 23 апреля.
На большей части территории страны прогнозируется усиление северо-западного, северного ветра. Порывы будут достигать до 15−20 метров в секунду.
МЧС предупреждает белорусов о возможных повреждениях (обрыве) линий связи и электропередач, нарушении электроснабжения. Сильный ветер может привести к отключению электрических подстанций, а также электричества в населенных пунктах. Может быть повреждение или обрушение кровель зданий, сооружений, слабо укрепленных конструкций, падение деревьев.
Согласно прогнозу Белгидромета, 23 апреля в стране будет переменная облачность, во многих районах пройдут небольшие осадки в виде дождя, а местами с мокрым снегом. Температура воздуха составит от +6 градусов по северо-восточной части и до +15 градусов по юго-западной.
Кстати, резкое похолодание несут в Беларусь «ныряющие» циклоны с Гренландского и Норвежского морей: «Ветер до 22 м/с и дожди с мокрым снегом».
Тем временем большие выходные ждут белорусов в мае 2026 года.
Ранее Минтруда сказало белорусам, кто не будет работать в рабочую субботу 25 апреля.