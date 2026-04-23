«Нарушение электроснабжения, падение деревьев». МЧС предупредило белорусов о ветре 15−20 м/с на 23 апреля

МЧС предупредило о сильном ветре 15−20 м/с в Беларуси в четверг 23 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило о сильном ветре 15−20 м/с в Беларуси в четверг, 23 апреля.

На большей части территории страны прогнозируется усиление северо-западного, северного ветра. Порывы будут достигать до 15−20 метров в секунду.

МЧС предупреждает белорусов о возможных повреждениях (обрыве) линий связи и электропередач, нарушении электроснабжения. Сильный ветер может привести к отключению электрических подстанций, а также электричества в населенных пунктах. Может быть повреждение или обрушение кровель зданий, сооружений, слабо укрепленных конструкций, падение деревьев.

Согласно прогнозу Белгидромета, 23 апреля в стране будет переменная облачность, во многих районах пройдут небольшие осадки в виде дождя, а местами с мокрым снегом. Температура воздуха составит от +6 градусов по северо-восточной части и до +15 градусов по юго-западной.

Кстати, резкое похолодание несут в Беларусь «ныряющие» циклоны с Гренландского и Норвежского морей: «Ветер до 22 м/с и дожди с мокрым снегом».

Тем временем большие выходные ждут белорусов в мае 2026 года.

Ранее Минтруда сказало белорусам, кто не будет работать в рабочую субботу 25 апреля.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше