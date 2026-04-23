Росавиация сняла ограничения с волгоградского аэропорта

Волгоградский аэропорт после снятия ограничений Росавиации вернулся к привычному режиму работы.
Об объявлении плана «Ковер» на фоне действующей в регионе беспилотной опасности в ведомстве сообщили сегодня в полночь. После того, как войска ПВО ликвидировали запущенные в сторону региона дроны ВСУ, а угроза атаки БПЛА миновала, волгоградская авиагавань начала свой привычный рабочий день.
Отметим, что сегодня утром в волгоградском аэропорту задерживаются несколько рейсов. Вылет самолета в Шарм-эль-Шейх сместился более чем на сутки. От расписания отстают и два столичных рейса «Аэрофлота».
Фото Андрея Поручаева.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.