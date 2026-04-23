В Ростове женщина пыталась пронести в зал суда нож под видом авторучки

— За первые три месяца 2026 года судебные приставы в Ростовской области выявили 756 запрещенных предметов. Среди них — огнестрельное, газовое и травматическое оружие, электрошокеры и другие опасные вещи. Люди пытались пронести их в здания судов и подразделений ведомства.