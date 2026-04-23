В Ростове женщина пыталась пронести в зал суда нож под видом авторучки

Всего с начала года в судах региона у посетителей изъяли 756 опасных предметов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове женщина пыталась пронести в зал суда нож, замаскированный под авторучку. Об этом рассказали в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Донскому региону.

Инцидент произошел в Советском районном суде.

— Гражданка пришла на заседание. Судебный пристав объяснил ей, какие предметы запрещены, и попросил добровольно их предъявить. Женщина ответила, что ничего запрещенного у нее нет, — уточнили детали в службе судебных приставов.

Однако при досмотре сумки сотрудник нашел обычную металлическую ручку. При детальном осмотре под колпачком обнаружилось спрятанное лезвие.

На посетительницу составили административный протокол по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». За это положен штраф от одной до трех тысяч рублей.

— За первые три месяца 2026 года судебные приставы в Ростовской области выявили 756 запрещенных предметов. Среди них — огнестрельное, газовое и травматическое оружие, электрошокеры и другие опасные вещи. Люди пытались пронести их в здания судов и подразделений ведомства.

