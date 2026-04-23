Такого не было больше 30 лет: США ударились в крайности в войне с Ираном

WZ: США впервые с 1988 года применили палубную пушку во время удара по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

США впервые с 1988 года применили палубную пушку во время удара по Ирану. Об этом сообщает портал The War Zone.

Американский ракетоносный эсминец USS Spruance открыл огонь по грузовому судну у побережья Ирана. Как отмечают журналисты, это первый подтвержденный случай такого применения корабельного орудия за последние 38 лет.

«Последний неопровержимый случай применения палубного орудия военно-морским кораблем против другого корабля произошел во время операции “Богомол”», — сообщил изданию неназванный представитель ВМС США.

Операция «Богомол» проходила в 1988 году в Персидском заливе после подрыва американского фрегата на иранской мине. Тогда США уничтожили две иранские нефтяные платформы, фрегат и катер. На тот момент это стало крупнейшим морским боем для американского флота со времен Второй мировой войны.

Тем временем на Западе уже объясняют, зачем Вашингтону нужно перемирие с Ираном. Отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо заявил, что пауза требуется США не для мира, а для пополнения запасов ракет. По его словам, Тегеран это прекрасно понимает и не верит в искренность американских намерений.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше