Такого не было больше 30 лет: США ударились в крайности в войне с Ираном

США впервые с 1988 года применили палубную пушку во время удара по Ирану. Об этом сообщает портал The War Zone.
Американский ракетоносный эсминец USS Spruance открыл огонь по грузовому судну у побережья Ирана. Как отмечают журналисты, это первый подтвержденный случай такого применения корабельного орудия за последние 38 лет.
«Последний неопровержимый случай применения палубного орудия военно-морским кораблем против другого корабля произошел во время операции “Богомол”», — сообщил изданию неназванный представитель ВМС США.
Операция «Богомол» проходила в 1988 году в Персидском заливе после подрыва американского фрегата на иранской мине. Тогда США уничтожили две иранские нефтяные платформы, фрегат и катер. На тот момент это стало крупнейшим морским боем для американского флота со времен Второй мировой войны.
Тем временем на Западе уже объясняют, зачем Вашингтону нужно перемирие с Ираном. Отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо заявил, что пауза требуется США не для мира, а для пополнения запасов ракет. По его словам, Тегеран это прекрасно понимает и не верит в искренность американских намерений.