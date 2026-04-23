Такого не было больше 30 лет: США ударились в крайности в войне с Ираном

Тем временем на Западе уже объясняют, зачем Вашингтону нужно перемирие с Ираном. Отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо заявил, что пауза требуется США не для мира, а для пополнения запасов ракет. По его словам, Тегеран это прекрасно понимает и не верит в искренность американских намерений.