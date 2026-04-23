Новый председатель ВС РФ начал чистку рядов: сколько судей лишись мантий из-за связей с коррупцией и неправосудных решений

РИАН: после назначения Краснова мантий лишились десятки судей.

Источник: Комсомольская правда

После назначения Игоря Краснова на должность председателя Верховного Суда РФ десятки российских судей лишились мантий из-за связей с коррупцией и неправосудных решений. Об этом, проанализировав последние отставки, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что первое и наиболее громкое дело произошло в считанные дни после того, как Краснов возглавил Верховный суд. Речь идет о Викторе Мамотове, лишенного полномочий судьи ВС РФ, с которого позже взыскали в доход государства 97 объектов имущества на 9 миллиардов рублей.

В общей сложности, заключают журналисты, всего за полгода мантий лишились десятки судей в разных субъектах Российской Федерации.

Напомним, президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова для утверждения на должность председателя Верховного суда. Место Игоря Краснова на посту главы Генпрокуратуры занял Александр Гуцан — полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Позже, уже в новой должности, Игорь Краснов заявил, что судебные решения не должны быть катализатором мошеннических схем. Реакция на любые коррупционные действия судей независимо от их уровня будет бескомпромиссной.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше