Рейс в Шарм-Эль-Шейх задерживается более чем на сутки в аэропорту Волгограда

В Волгоградской области отменили беспилотную опасность и открыли воздушное пространство. Утром 23 апреля 2026 года аэропорт снова отправляет и принимает рейсы. Правда, с опозданием. Задержаны несколько столичных рейсов на прием и на вылет, а рейс Волгоград — Шарм-Эль-Шейх отложен более чем на сутки. Пока лайнер планировал вылететь в Египет, волгоградский аэропорт закрывали дважды.
Самолет, который должен был улететь 22 апреля в 5.05 утра, планирует вылететь из Волгограда в 9.00 23 апреля. Пассажирам предоставляли отель, но не тот, о котором они мечтали, покупая путевки на курорт. Сейчас в аэропорту «Сталинград» началась регистрация на рейс в Шарм-Эль-Шейх.