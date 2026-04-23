Рейс в Шарм-Эль-Шейх задерживается более чем на сутки в аэропорту Волгограда

В Волгоградской области отменили беспилотную опасность и открыли воздушное пространство. Утром 23 апреля 2026 года аэропорт снова отправляет и принимает рейсы. Правда, с опозданием. Задержаны несколько столичных рейсов на прием и на вылет, а рейс Волгоград — Шарм-Эль-Шейх отложен более чем на сутки. Пока лайнер планировал вылететь в Египет, волгоградский аэропорт закрывали дважды.