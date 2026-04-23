Дневной дозор. Как волгоградцы отменяют штрафы за парковку во дворах

Вопрос введения в Волгограде платных стоянок остаётся одним из самых болезненных — «Аргументы и Факты»—Нижнее Поволжье" писали об этом не раз. Платных общественных парковок становится всё больше, при этом власти переместили свой надзор за личным транспортом уже и во дворы многоэтажек. В итоге штрафы стали получать те, кто оставил машину у дома. Но согласились с таким наказанием не все волгоградцы.
Дневной дозор.
В последнее время чиновники стали интенсивно использовать во дворах многоэтажек цифровые инструменты для контроля за парковкой авто. Речь идёт о программно-аппаратных комплексах (ПАК) «Дозор-МП».
Такой прибор может устанавливаться на автосредстве и позволяет фиксировать нарушения парковки. Сведения о нарушениях передают в административные комиссии для наложения штрафов.
Здесь следует напомнить, что в Волгограде действуют Правила благоустройства (утверждены гордумой 21.10.2015 № 34/1091). Там установлен запрет на стоянку транспортных средств на придомовых территориях на газонах, участках с зелёными насаждениями, участках без твёрдого покрытия (в том числе в границах земельного участка, занятого многоквартирным домом) (п. 4.8.19.1 Правил).
Вот эту норму чиновники и использовали. В результате «штрафной конвейер» заработал на полную — владельцы авто только успевали получать уведомления о платежах.
Штраф пришёл и жительнице Советского района Наталье Юрьевне. Тот самый «Дозор-МП» зафиксировал, что её автомобиль находился на зелёной зоне во дворе дома. Но волгоградка пошла в суд.
«Территория, на которой находился мой автомобиль, не является озеленённой, так как имеет твёрдое асфальтированное покрытие, причём с момента постройки дома в 1956 г., — рассказала Наталья Юрьевна. — Суд меня поддержал в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых вынесено постановление. На судебном заседании на мой вопрос к представителю районной администрации о предоставлении плана зелёных зон ответа не получила. При этом я обзвонила несколько департаментов администрации Волгограда, но никто мне так и не смог предоставить эти сведения».
А вот житель Краснооктябрьского района Волгограда Юрий Николаевич «копнул» глубже. По его утверждению, комплекс «Дозор-МП» вообще применялся с нарушениями.
Волгоградец рассказал: возле их дома № 105 по пр. Ленина прошёл рейд МБУ ЖКХ района. Машины возле дома чиновники районной администрации фиксировали, и потом пятерым автовладельцам, которые припарковали свои автомобили на свободные места вдоль внутриквартальной дороги, пришли штрафы по 2500 ₽
«Согласно нормативной инструкции “Дозор-МП” должен работать в полном автоматическом режиме и в стационарно закреплённом состоянии, — возражает Юрий Николаевич. — А сотрудник ходил с ним по двору — нарушено и первое, и второе требование. Кроме того, в комплекс “Дозор-МП” не были загружены карты озеленения муниципальной территории Волгограда, которые неизвестно — существуют ли вообще, так как не разработаны специализированной организацией, как это сделано, например, в г. Волжском».
Все пятеро автовладельцев обратились в суд с исками об отмене штрафов.
Без суда и следствия.
Жительница же Центрального района Анастасия Сергеевна сумела доказать в суде, что при наложении штрафа была грубо нарушена сама процедура привлечения к наказанию.
Это важно, так как действующие нормы дают возможность нарушителю представить доводы в свою защиту, чтобы решение выносили с учётом всех обстоятельств дела, объективно его рассмотрев. Но волгоградка не получила уведомление о составлении протокола об административном правонарушении — а это самый главный в деле документ. На заседание административной комиссии её тоже не приглашали.
«Кроме того, мне никто не доказал, что место, куда я припарковала свою машину, являлось озеленённым, — отмечает Анастасия Сергеевна. — Никакой разметки, дорожных знаков, указывающих на то, что эта территория относится к парку, скверу или является газоном, не наблюдалось».
Другими словами, чиновники решили, что данных технического комплекса достаточно, чтобы штрафовать автовладельцев без оформления протокола и вызова на комиссию. Однако суд, в том числе Конституционный, посчитал это незаконным.
«Несогласие с административным наказанием — один из показательных примеров зрелой правовой грамотности наших граждан, — говорит пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области Юрий Корзеев. — Волгоградские автолюбители с помощью Уполномоченного по правам человека и прокуратуры смогли защитить свои законные права. В результате опротестовано 13 постановлений территориальных административных комиссий».