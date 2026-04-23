В США нашли агрессивного инвазивного червя: чем он опасен

Власти американского штата Колорадо бьют тревогу из-за появления необычного и агрессивного червя, который способен уничтожить местную почву. Этот захватчик, получивший прозвища «прыгающий», «сумасшедший» или «змеиный», представляет серьезную угрозу для экосистемы региона. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Колорадо.
Азиатский вид живет всего один сезон и погибает с наступлением холодов, но за это время успевает нанести огромный урон. В отличие от обычных дождевых червей, этот вид считается инвазивным, так как он слишком быстро поедает органику на поверхности земли. В результате разрушается критически важный плодородный слой, необходимый для роста местных растений, полевых цветов и деревьев.
Директор отдела растениеводства местного минсельхоза Вондирад Гебру подчеркнул, что предотвращение распространения этого червя имеет решающее значение для защиты здоровых почв штата. Специалист добавил, что на сегодняшний день эффективных методов борьбы с этим вредителем просто не существует.
В ведомстве также пояснили, что в сезон своей гиперактивности прыгающие черви повреждают корни растений и сильно ускоряют высыхание земли. Это приводит к так называемому «парадоксу бедности питательными веществами», когда полезные химические элементы в почве формально есть, но они становятся полностью недоступны для флоры.
