Сотрудница нижегородской полиции помогла школьнице найти потерянный телефон

Инспектор по ИАЗ ДПС Надежда Турцева в свой выходной день помогла девочке найти потерянный телефон. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
На улице она заметила двух девочек, одна из которых была сильно расстроена и плакала. Выяснилось, что школьница потеряла недавно купленный родителями телефон. Сотрудница полиции решила помочь и в скором времени гаджет был обнаружен, в этом также помогли прохожие.
Мама девочки поблагодарила Надежду Турцеву за неравнодушие и помощь в поиске недавно приобретенного телефона. Теперь они часто встречаются на прогулках, а капитан полиции посещает школу подростка с профилактическими беседами по ПДД.