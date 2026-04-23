В Иркутском техникуме будут обучать на операторов БПЛА

IrkutskMedia, 23 апреля. В этом году в Иркутский архитектурный техникум открывает дополнительные занятия по подготовке операторов БПЛА. После прохождения программы учащиеся получат сертификат о получении соответствующей квалификационной категории.
Как рассказали в правительстве региона, подготовка молодых специалистов будет проходить в согласовании с основным учебным планом студентов в течение семестра. Обучение займёт около двух месяцев — это 156 учебных часов. Для обучение образовательным учреждением было закуплено 10 единиц техники: пять спортивных и пять инженерных БПЛА. Открытое направление позволит повысить конкурентноспособность выпускников на рынке труда, где сейчас наблюдается большой спрос на навыки владения беспилотными летательными аппаратами.
По информации пресс-службы правительства, сейчас операторов БПЛА уже готовят в Иркутском техникуме авиастроения и материалообработки, Заларинском аграрно-промышленном техникуме, Тулунском аграрном техникуме, Иркутском региональном колледже педагогического образования. В Ангарске создан на базе индустриального техникума региональный Центр практической подготовки в сфере БПЛА.
Также с 2024 года по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы» в 17 школах региона существуют дополнительные занятия по освоению азов управления беспилотникамми.
На реализацию образовательных программ из федерального бюджета было выделено более 200 млн рублей для закупки оборудования по конструированию летательных аппаратов, а также управлению ими.
«С учетом возрастающего интереса к направлению, связанному с управлением беспилотниками, в некоторых наших организациях среднего профобразования нашли возможность в разных форматах организовать обучение по этому направлению как дополнительный ресурс для жителей региона по получению навыков работы с дронами», — отметил министр образования региона Максим Парфенов.
