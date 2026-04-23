Красноярский БК «Енисей» на выезде проиграл «Локомотиву-Кубань»

Красноярский БК «Енисей» уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань».

Источник: Комсомольская правда

22 апреля красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на выезде уступил команде «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 83:00.

Самым результативным игроком в нашей команде стал Мэтт Коулмэн — он набрал 21 очко. Таким образом, сибиряки располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.

— Я не могу быть доволен: сегодня у нас был шанс выиграть. Сделаем выводы и постараемся сыграть лучше с ЦСКА, — сказал после матча Йовица Арсич, главный тренер БК «Енисей».

Впереди у «Енисея» четвертьфинальная серия с ЦСКА до трех побед. Первые два матча пройдут в Москве 27 и 29 апреля.