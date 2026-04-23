В преддверии Праздника Весны и Труда Михаил Котюков наградил жителей Красноярского края

В преддверии Праздника Весны и Труда губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил жителям региона государственные и краевые награды. Об этом пишут на сайте правительства Красноярского края. Награждены работники ведущих предприятий и системы здравоохранения, педагоги и аграрии, энергетики и деятели культуры, общественники, госслужащие и многодетные родители.
Так, двое красноярцев удостоены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также вклад жителей Красноярского края в развитие страны отмечен медалью «За труды в культуре и искусстве», почётной грамотой и благодарностью президента РФ, благодарностью первого замруководителя Администрации президента РФ.
Почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено сотрудникам АО «Птицефабрика Бархатовская» и ЗАО «Назаровское».
Медали ордена «Родительская слава» получили многодетные семьи Трофимовы, Четвериковы и Шарафутдиновы.
Михаил Котюков вручил и краевые награды. В том числе почётные звания присвоены работникам ЖКХ, системы здравоохранения, промышленности и энергетики.