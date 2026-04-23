Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доходный дом Солохина в Хабаровске продают за 100 млн рублей

Дореволюционное здание является памятником архитектуры регионального значения.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске выставили на продажу еще один объект культурного наследия. Кирпичная двухэтажка на Волочаевской, 104 построена до 1914 года. Доходный дом Петра Солохина оценили в 100 миллионов рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Начнем с истории. С 1902 года мещанину Петру Солохину и его жене Акулине принадлежал участок. К 1914 году на нем построили двухэтажку из красного кирпича, которую затем сдавали в аренду.

В годы русско-японской войны здание временно приняло штаб 4-го сводного госпиталя. После национализации постройкой распоряжался жилкооператив «Волочаевец», который использовал ее для расселения жителей Хабаровска. К 1960-м к дому подвели воду и канализацию.

Ценность дома признали в 1997 году и включили его в перечень объектов культуры регионального значения. На сайте мэрии Хабаровска в разделе «Памятники архитектуры и градостроительства» объект числится пятым в достаточно длинном списке. Охранный статус накладывает на владельца ряд обязательств. В частности, такие объекты не подлежат сносу, запрещены изменения его фасада и капитальный ремонт без разрешения. Собственник также несет ответственность за поддержание здания в надлежащем состоянии.

В современное время эти задачи брал на себя «ОТП Банк». В здании располагался дальневосточный филиал финансовой организации. Кто на данный момент является владельцем недвижимости, авторы объявления не уточняют, описывая лишь техническое состояние. В частности, здесь организовано 35 рабочих мест, подключен интернет, кондиционер и охранно-пожарная сигнализация.

Охранный статус объекта не упоминается.

— Предлагаю к продаже здание в центре города площадью 398 кв. м, внешне напоминающее старинный особняк, — так описывают доходный дом Петра Солохина авторы объявления на одной из популярных платформ.

К слову, недавно в Хабаровске выставили на продажу и другой объект культурного наследия. Доходный дом Мурашёва владельцы оценили в 80 миллионов рублей.