Доходный дом Солохина в Хабаровске продают за 100 млн рублей

Ценность дома признали в 1997 году и включили его в перечень объектов культуры регионального значения. На сайте мэрии Хабаровска в разделе «Памятники архитектуры и градостроительства» объект числится пятым в достаточно длинном списке. Охранный статус накладывает на владельца ряд обязательств. В частности, такие объекты не подлежат сносу, запрещены изменения его фасада и капитальный ремонт без разрешения. Собственник также несет ответственность за поддержание здания в надлежащем состоянии.