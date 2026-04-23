Свиную ДНК в говяжьих субпродуктах нашли красноярские специалисты

В итоге в составе крупнокускового бескостного полуфабриката из говяжьих субпродуктов нашли ДНК свиньи. В маркировке это указано не было. Такая подмена удешевляет себестоимость продукта, но вводит покупателей в заблуждение. Серьезного вреда здоровью она не нанесет, если только у человека нет аллергии. Информацию о нарушении передали в краевое управление Россельхознадзора для принятия мер.