Свиную ДНК в говяжьих субпродуктах нашли красноярские специалисты

Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» нашли признаки фальсификации в мясных субпродуктах. В этом году лаборатория проверила 73 образца — говяжье легкое и печень, желудки цыпленка-бройлера, свиное сердце и селезенку.
Пробы исследовали на безопасность: токсичные элементы, радионуклиды, остатки лекарств и гормонов, пестициды, а также на микробиологические показатели — сальмонеллы, листерии, кишечную палочку, плесень и дрожжи. Кроме того, проверили качество: долю жира, белка, влаги, фосфора, нитрита натрия, а также ДНК животных и ГМО.
В итоге в составе крупнокускового бескостного полуфабриката из говяжьих субпродуктов нашли ДНК свиньи. В маркировке это указано не было. Такая подмена удешевляет себестоимость продукта, но вводит покупателей в заблуждение. Серьезного вреда здоровью она не нанесет, если только у человека нет аллергии. Информацию о нарушении передали в краевое управление Россельхознадзора для принятия мер.
