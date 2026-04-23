Трамваи, автобусы, троллейбусы и метро в Самаре вернулись к обычному графику

В Самаре восстановлено движение общественного транспорта 23 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре движение общественного транспорта восстановлено в полном объеме. Об этом сообщили в администрации города. Напомним, из-за атаки БПЛА на Самарскую область сегодня, 23 апреля, в городе временно приостановили движение наземного общественного транспорта. Метро работало, за исключением наземной станции «Юнгородок», вход был без жетонов. Городские власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

В настоящее время трамваи, автобусы, троллейбусы и метро работают в прежнем режиме. Общественный транспорт курсирует по обычным маршрутам и расписанию. Сбоев в движении не зафиксировано. Администрация Самары поблагодарила жителей за понимание и соблюдение мер безопасности в период действия угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, угроза атаки БПЛА в Самарской области была объявлена в 02:30 23 апреля. В регионе все еще действует режим «Ковер», ограничивавший работу аэропорта Курумоч и закрывавший воздушное пространство. Работа наземного транспорта была приостановлена в целях безопасности граждан.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше