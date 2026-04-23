Глава ВМС США Джон Фелан ушел в отставку

2 апреля Дональд Трамп уволил министра юстиции Пэм Бонди. Тогда он заявил, что она переходит работать в частный сектор. Вместе с тем западные журналисты сообщили, что Белый дом могут покинуть еще несколько высокопоставленных чиновников, в их числе глава ФБР Кэш Патель и министр армии Дэн Дрисколл.