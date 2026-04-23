Глава ВМС США Джон Фелан ушел в отставку

Решение об отставке вступило в силу немедленно.
— От имени министра обороны и заместителя министра обороны мы благодарны министру Фелану за его службу Министерству обороны и Военно-морским силам Соединенных Штатов. Мы желаем ему успехов в его будущих начинаниях, — написал Парнелл на своей странице в Х.
По данным CNN, Фелан ранее занимался бизнесом и не имел опыта военной службы. Пост министра Военно-морских сил США он занял в 2025 году после избрания Дональда Трампа президентом страны. До назначения чиновник вместе с супругой участвовал в сборе средств на предвыборную кампанию Трампа.
2 апреля Дональд Трамп уволил министра юстиции Пэм Бонди. Тогда он заявил, что она переходит работать в частный сектор. Вместе с тем западные журналисты сообщили, что Белый дом могут покинуть еще несколько высокопоставленных чиновников, в их числе глава ФБР Кэш Патель и министр армии Дэн Дрисколл.