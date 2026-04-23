В Хабаровске соберут лучших баянистов страны на большой фестиваль

В Хабаровске с 1 по 3 мая впервые пройдёт Открытый всероссийский конкурс-фестиваль баянистов и аккордеонистов имени Виктора Никиточкина, — сообщает министерство культуры Хабаровского края.
Площадкой станет краевая филармония. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и сразу получил серьёзный статус: конкурс стал официальным отборочным этапом на международный «Кубок мира». Для победителей это прямой шанс выйти на главную сцену баянного искусства.
Фестиваль посвящён Виктору Никиточкину — заслуженному работнику культуры России, выпускнику Саратовской консерватории. Более 40 лет он возглавлял отделение народных инструментов Хабаровского краевого колледжа искусств и воспитал десятки лауреатов международных конкурсов.
На участие уже подано более 50 заявок. География — от регионов России до стран ближнего зарубежья. В конкурсных прослушиваниях заявлены разные категории: от учеников музыкальных школ до профессиональных исполнителей.
Главными событиями для зрителей станут два концерта в Большом зале филармонии.
2 мая в 18:30 пройдёт гала-концерт с участием Дальневосточного академического симфонического оркестра под управлением дирижёра Андрея Аминова. В программе — мировая премьера концерта для аккордеона с оркестром композитора Дениса Хорова. Солистом выступит художественный руководитель филармонии Александр Веретенников. На сцену также выйдет председатель жюри — итальянский виртуоз Мирко Патарини. Прозвучат произведения Роберто Ди Марино, Жака Ибера, Вячеслава Золотарёва и Модеста Мусоргского.
3 мая в 18:30 состоится концерт-закрытие, где объявят победителей. Главной интригой станет вручение специального приза в номинации «Соло с оркестром» — лауреат получит новый аккордеон. В этот вечер на сцену выйдут музыканты из России, Казахстана и Китая, а также победители конкурса, для которых выступление с оркестром станет важным шагом в карьере.
В эти дни Хабаровск на короткое время превратится в точку притяжения для тех, кто слышит в баяне не только прошлое, но и будущее, — сообщает министерство культуры Хабаровского края.