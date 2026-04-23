Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страны НАТО под руководством Британии снова отрабатывают морскую блокаду Калининградской области — МИД РФ

Активность альянса растёт и в Северной Атлантике.

Источник: Клопс.ru

Объединённые экспедиционные силы во главе с Великобританией отрабатывают сценарии морской блокады и взятия под контроль Калининградской области. Об этом, ссылаясь на заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко, пишет РИА Новости в четверг, 23 апреля.

«В ходе учений под эгидой ОЭС отрабатываются в том числе такие сценарии, как морская блокада и захват Калининградской области», — заявил дипломат, отметив, что в задачи этого формата входит оперативное реагирование в районах Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря. По словам Грушко, сейчас НАТО целенаправленно усиливает конфронтацию в этой части Европы.

В материале об учениях НАТО обнаружили упоминание о возможной блокаде Калининградской области. Такой сценарий предлагалось обосновать необходимостью изолировать район, где, как утверждается, находятся захоронения химических и токсичных веществ времён Второй мировой войны.

НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше