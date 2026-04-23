Хабаровский спасатель подтвердил международную квалификацию

Владимир Усов из Хабаровска успешно прошёл аттестацию МЧС России.

Источник: Комсомольская правда

На базе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России прошла недельная аттестация спасателей международного класса. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, среди десяти участников из разных регионов страны квалификацию подтвердил начальник поисково-спасательного подразделения поисково-спасательного отряда краевого управления Владимир Усов.

Программа испытаний включала теоретические и практические экзамены по медицинской и психологической подготовке, сдачу нормативов по физической подготовке, проверку знаний нормативно-правовой базы. Ключевым этапом стало моделирование спасательных работ после разрушительного землетрясения в иностранном государстве — пострадавшие говорили на английском языке.

В ходе практических испытаний спасатели руководили поисково-спасательными работами, взаимодействовали с иностранными коллегами, применяли современное оборудование, альпинистское снаряжение и приборы для поиска пострадавших. Все десять участников, включая Владимира Усова, успешно подтвердили свою квалификацию. Аттестация спасателей международного класса проводится на регулярной основе для обеспечения готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации за пределами страны.

Почта: red.habkp@phkp.ru