Поезд с чиновниками из Молдавии сломался на пути к новой европейской колее

Поезд с молдавскими чиновниками сломался по пути на открытие участка железной дороги с европейской колеей. Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития республики Владимир Боля.
Правительственная делегация вместе с дипломатами из Румынии направлялась на запуск обновленного участка Кантемир — Фэлчиу, который перевели на европейский стандарт железнодорожной колеи. Однако по дороге локомотив вышел из строя. До места назначения состав пришлось тянуть уже другому локомотиву, который прислали на замену.
«Мы все еще находимся в Фэлчиу, локомотив сломался. Это очень хороший знак. Дорога европейская, построена по всем новым требованиям, а это значит, что нам нужно заменить и локомотивы, чтобы они тоже были европейскими», — написал Боля.
Власти Молдавии считают переход на европейскую колею важной частью интеграции в транспортную систему Евросоюза. Новый участок должен обеспечить прямое железнодорожное сообщение с Румынией.
Ранее сообщалось, что в Польше задержали гражданина Молдавии, которого подозревают в попытке пустить под откос поезд с нефтью, следовавший на Украину. По версии следствия, мужчина вручную активировал стояночный тормоз вагонов, что могло привести к крупной аварии и взрыву. После задержания у него нашли несколько телефонов, сим-карты и документы.