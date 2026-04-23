Девять человек пострадали в результате ДТП с автобусом под Красноярском

В Железногорске Красноярского края произошла авария с пассажирским автобусом, в которой пострадали девять человек. Инцидент случился утром на Загородной улице в районе дома № 26ж. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, автобус принадлежал индивидуальному предпринимателю и двигался в сторону контрольно-пропускного пункта № 4. Во время подъема в гору 60-летний водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало с дороги и врезалось в дерево.
В результате дорожного происшествия телесные повреждения получили восемь пассажиров автобуса, а также сам водитель. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.
Ранее Таганский суд Москвы принял решение об аресте на два месяца водителя Анну Владимирову. Её обвиняют в массовой аварии в центре Москвы, которая унесла жизни двух человек.