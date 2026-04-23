В Красноярском крае автобус врезался в дерево

В Красноярском крае автобус врезался в дерево, пострадали девять человек.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 23 апр — РИА Новости. Автобус врезался в дерево в городе Железногорск Красноярского края, пострадали 8 пассажиров и водитель, сообщает краевой главк МВД.

«Сегодня утром вблизи дома № 26ж по улице Загородной автобус (в Железногорске — ред.), принадлежащий ИП, двигался в сторону КПП № 4. При подъеме в гору 60-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с последующим наездом на дерево», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ДТП пострадало восемь пассажиров автобуса и сам водитель, все они доставлены в медицинское учреждение.

Уточняется, что кроме водителя, никто не был пристегнут ремнями безопасности.