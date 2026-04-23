В Иркутском госпитале появится кабинет протезирования и реабилитации

В госпитале уже работает телемедицинский центр, где за месяц проконсультировали больше 40 человек. Готовится к открытию новое отделение медицинской реабилитации на 35 коек круглосуточного стационара. Туда будут попадать пациенты с болезнями сердца, легких, последствиями инфаркта или ковида, если у них есть потенциал для восстановления. Курс длится около двух недель. Приоритет при заселении отдадут бойцам СВО и членам их семей.