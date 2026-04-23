В Иркутском госпитале появится кабинет протезирования и реабилитации

Министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов посетил Клинический госпиталь ветеранов войн и проверил ход модернизации учреждения. Главный упор здесь делают на помощь участникам специальной военной операции и их семьям.
В госпитале уже работает телемедицинский центр, где за месяц проконсультировали больше 40 человек. Готовится к открытию новое отделение медицинской реабилитации на 35 коек круглосуточного стационара. Туда будут попадать пациенты с болезнями сердца, легких, последствиями инфаркта или ковида, если у них есть потенциал для восстановления. Курс длится около двух недель. Приоритет при заселении отдадут бойцам СВО и членам их семей.
Отделение создали в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», который входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Сейчас в помещениях заканчивают косметический ремонт.
Также министру показали будущий кабинет протезирования. Специалисты будут готовить пациентов к установке протезов прямо в стенах госпиталя.
— Наша задача — создать в регионе бесшовный маршрут медицинской реабилитации: от палаты интенсивной терапии до восстановления в привычных бытовых условиях, — сказал Андрей Модестов.