В Волгограде отменили первомайскую демонстрацию: что будет 1 мая

Профсоюзы помнят о празднике, но проведут его в ином формате.

В Волгограде не будет традиционной первомайской демонстрации. Волгоградский областной Совет профсоюзов решил отказаться от шествия трудящихся 1 мая 2026 года, — об этом сообщает РИАЦ.

Вместо колонны с транспарантами жителей приглашают на митинг. Он начнется в 10:30 возле Дворца культуры «Профсоюзов» на проспекте Ленина в Центральном районе. Сразу после митинга, в 11:00, внутри ДК стартует большой гала-концерт, посвященный празднику Весны и Труда.

Таким образом, формат мероприятия изменился: от массового уличного шествия организаторы перешли к более камерному митингу и концертной программе внутри здания.

На своем официальном ресурсе волгоградский профсоюз сообщил, что Первомай в Волгограде — это не просто праздник, а диалог о достойном труде, уважении к человеку труда и единстве, без которого невозможно сильное государство.

