Главные новости к утру 23 апреля 2026 года

Последние новости за сегодня — 23 апреля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 23 апреля 2026.

ВСУ атаковали десять регионов РФ, в том числе Самарскую область

Самарская область вновь подверглась атаке дронов ВСУ. В городе Новокуйбышевске под удар попало промышленное предприятие, один человек погиб. В Самаре обломки БПЛА упали на крышу многоквартирного дома, несколько человек пострадали. Всего в ночь на 23 апреля силы ПВО сбили и нейтрализовали 154 дрона ВСУ над десятью регионами России.

Трамп заявил, что не торопит Иран с предложениями по сделке с США

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопит Иран в вопросе заключения сделки с Вашингтоном. Он добавил, что сообщения о том, что Тегерану установили срок для принятия решения в три-пять дней, являются ложными. Ранее глава Белого дома объявил о продлении перемирия якобы по просьбе Пакистана — посредника в контактах США и Ирана.

Министр ВМС США покинул пост

Министр военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона. В ведомстве уточнили, что решение об увольнении профильного министра было принято на фоне продолжающейся блокады Ирана Штатами. Исполнять обязанности руководителя ВМС будет замминистра Ханг Као.

В МИД считают, что отношения США и РФ находятся на самой низкой точке

Источник: Артем Житенев/ТАСС

Отношения между Россией и США сейчас находятся на самой низкой точке. Об этом журналистам в ООН заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. Дипломат отметил, что прямые контакты между президентами двух стран в Анкоридже были плодотворными, но диалог между странами осложняет непредсказуемость.

ЕС планирует окончательно утвердить кредит Украине

Источник: Reuters

Страны ЕС планируют 23 апреля окончательно утвердить согласованный накануне постпредами государств Евросоюза кредит Украине на 90 миллиардов евро, который последнее время блокировала Венгрия. 22 апреля Будапешт снял свои возражения, которые были связаны с прекращением Украиной поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
