Главные новости к утру 23 апреля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 23 апреля 2026.
ВСУ атаковали десять регионов РФ, в том числе Самарскую область
Самарская область вновь подверглась атаке дронов ВСУ. В городе Новокуйбышевске под удар попало промышленное предприятие, один человек погиб. В Самаре обломки БПЛА упали на крышу многоквартирного дома, несколько человек пострадали. Всего в ночь на 23 апреля силы ПВО сбили и нейтрализовали 154 дрона ВСУ над десятью регионами России.
Трамп заявил, что не торопит Иран с предложениями по сделке с США
Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопит Иран в вопросе заключения сделки с Вашингтоном. Он добавил, что сообщения о том, что Тегерану установили срок для принятия решения в три-пять дней, являются ложными. Ранее глава Белого дома объявил о продлении перемирия якобы по просьбе Пакистана — посредника в контактах США и Ирана.
Министр ВМС США покинул пост
В МИД считают, что отношения США и РФ находятся на самой низкой точке
ЕС планирует окончательно утвердить кредит Украине
Страны ЕС планируют 23 апреля окончательно утвердить согласованный накануне постпредами государств Евросоюза кредит Украине на 90 миллиардов евро, который последнее время блокировала Венгрия. 22 апреля Будапешт снял свои возражения, которые были связаны с прекращением Украиной поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».