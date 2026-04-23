Главные новости к утру 23 апреля 2026 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопит Иран в вопросе заключения сделки с Вашингтоном. Он добавил, что сообщения о том, что Тегерану установили срок для принятия решения в три-пять дней, являются ложными. Ранее глава Белого дома объявил о продлении перемирия якобы по просьбе Пакистана — посредника в контактах США и Ирана.