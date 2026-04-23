В Госдуме призвали внести в «белые списки» приложения для знакомств

В России необходимо внести в «белые списки» при сбоях связи приложения для знакомств — один из главных инструментов для знакомств в современной жизни. С таким предложением выступила депутат Госдумы Марина Ким.
Парламентарий подчеркнула, что речь идет не о развлечении, а о важном социальном инструменте, который помогает людям знакомиться, выстраивать личные отношения и создавать семьи. И это особенно актуально для горожан и молодых специалистов, для которых из-за постоянной занятости выстраивают отношения именно через онлайн-платформы.
Накануне в Госдуме предложили включить в «белые списки» представителей малого бизнеса и самозанятых, а также проверенных пользователей с подтверждёнными аккаунтами на Госуслугах. Для этих пользователей предлагается отменить ограничения на мобильный интернет.
Ранее в Минцифры РФ ответили на слухи о замедлении домашнего интернета. Там заявили, что новость о подготовке введения «белых списков» на домашний интернет — фейк.
Кстати, сайт kp.ru тоже находится в «белых списках».