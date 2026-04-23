Работу мобильного интернета ограничили в Нижнем Новгороде из-за атаки БПЛА

Нижегородцы снова сообщили об отсутствии связи.

Нижегородцы снова столкнулись с массовыми сбоями в работе мобильного интернета. Причины введенных ограничений связаны с атакой БПЛА на Нижегородскую область 23 апреля.

Жители Нижнего Новгорода сообщают о перебоях в работе мобильного интернета. Нередко нижегородцы жалуются на сбои губернатору региона Глебу Никитину, но в этот раз ограничения оправданы, так как связаны с обеспечением безопасности. Напомним, что с 22 по 23 апреля силы ПВО отразили атаку вражеских БПЛА на Нижегородскую область.

Проблемы с интернетом 23 апреля наблюдаются по всей России. Ситуацию также прокомментировал замглавы МИД РФ Александр Панкин, по информации РИА «Новости». Он заявил, что такие меры — часть электронных средств противодействия атакам дронов.

Ранее аэропорт имени Чкалова закрыли в Нижнем Новгороде из-за атаки БПЛА.

