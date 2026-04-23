В школах и детсадах Красноярска прошли антитеррористические учения

В образовательных учреждениях Красноярска в течение двух дней проходили всероссийские антитеррористические учения. В ходе тренировок сотрудники школ и детских садов, а также охрана отработали эвакуацию и взаимодействие с Росгвардией, МВД, МЧС и скорой помощью. Особое внимание уделили действиям при вооруженном нападении и обнаружении беспилотников. Также проверили системы оповещения, тревожные кнопки и состояние эвакуационных выходов. Для сотрудников провели инструктажи и отработали алгоритмы поведения в чрезвычайных ситуациях. Самые масштабные учения прошли в школе № 148 на улице Борисевича, где к тренировкам привлекли все профильные службы. Учения направлены на проверку слаженности действий всех структур, отвечающих за безопасность. Наша общая задача — быть готовыми к любым чрезвычайным ситуациям и научить этому тех, кто отвечает за жизни других, — отметил начальник управления Росгвардии по Красноярскому краю, полковник полиции Сергей Дружинин. По словам руководителя главного управления образования Марины Аксеновой, такие тренировки помогают обеспечить безопасность детей и сотрудников и позволяют быстрее реагировать в случае реальной угрозы. Всероссийские антитеррористические учения проводятся по поручению президента России.