«Свободная девушка»: 29-летняя Сабина Алтынбекова сделала откровенное признание

В частности, у 29-летней спортсменки спросили, в каком статусе она сейчас находится.
«В статусе свободной девушки», — коротко ответила Алтынбекова.
Также ее попросили вкратце рассказать о себе.
«Сильная физически и духом, требовательная, справедливая и дисциплинированная», — перечислила волейболистка.
Вместе с тем один из фолловеров уточнил, был ли у Алтынбековой переломный момент в жизни.
«Да и немало. Благодарю себя за свой характер, я не унываю и не трачу время зря, я ищу выход и действую. Без всяких соплей и жалости к себе», — поделилась Сабина.
Сабина Алтынбекова вышла замуж в декабре 2020 года. В октябре 2021-го она родила сына и стала мамой. Спортсменка старалась не раскрывать подробности своей личной жизни, но 12 марта неожиданно заявила, что развелась.