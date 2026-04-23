В Красноярске повторно задержали 20-летнего водителя без прав на Mercedes без номеров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске сотрудники полка ДПС задержали 20-летнего водителя, управлявшего автомобилем Mercedes с нарушениями.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске сотрудники полка ДПС задержали 20-летнего водителя, управлявшего автомобилем Mercedes с нарушениями.

Инцидент произошел в Свердловском районе. По данным полиции, молодой человек не имел водительских прав, управлял автомобилем без государственных регистрационных номеров и с нарушением правил тонировки стекол. Ранее он уже попадал в поле зрения инспекторов на прошлой неделе.

В отношении водителя составлены административные материалы за управление без прав, отсутствие регистрационных номеров, нарушение требований к тонировке и отсутствие полиса ОСАГО.

Автомобиль эвакуирован и помещен на специализированную стоянку. Общая сумма штрафов может превысить 22 тыс. рублей.