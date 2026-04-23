Нижегородцы выиграли 42 медали на первенстве России по муайтай

Соревнования проходили в Городецком округе на базе «Море спорта». Итог выступления нижегородских тайбоксёров — 9 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовая награда.
Наши спортсмены испытали себя в четырёх возрастных группах. Самые младшие участвовали в фестивале по муайтай для мальчиков и девочек 10−11 лет. Медали первенства страны разыгрывались среди юношей и девушек 12−13, 14−15 лет, среди юниоров и юниорок 16−17 лет.
Победителями первенства России стали Александра Лытова, Михаил Малов, Ольга Трухина, Анзор Арабян, Глеб Мишуков, Георгий Глухов, Валерия Басова, Ксения Трегубова и Маргарита Клюкина.
Серебряные медали — у Ивана Бочкарёва, Захара Кирмаса, Максима Вингарта, Киры Бухваловой, Арины Русиновой, Арсена Сарксяна, Кирилла Лемаева, Михаила Бритова, Григория Гончаренко, Лады Жоховой, Антона Бажмина и Полины Монаховой.
Бронзовые награды — на счету Юлии Мовсесян, Ангелины Дороговой, Миланы Кириной, Романа Юрьева, Дениса Козлова, Тимофея Лазовского, Владимира Удалова, Ивана Михайловского, Ивана Вахромеева, Андрея Никитина, Захара Напылова, Дианы Еремеевой, Анастасии Тарасовой, Даниила Куликова, Ильи Макарова, Дмитрия Чеснокова, Владимира Владимирского, Александра Перевезенцева, Ивана Лисина, Дмитрия Буланова и Елизаветы Лытенковой.
Кроме того, сборная Нижегородской области заняла первое место в неофициальном зачёте фестиваля среди девочек и мальчиков 10−11 лет. Второй стала команда Московской области, а замкнула тройку лидеров сборная Дагестана.
Всего в нынешнем первенстве России по муайтай выступали 1200 тайбоксёров. Они представляли более 60 регионов страны.
Кульминацией программы соревнований стал профессиональный турнир по муайтай — Кубок Изумрудной лиги 6. За престижный трофей боролись четверо участников из России и Белоруссии. Победитель молодёжного чемпионата мира Виктор Кудряшов из Нижнего Новгорода вышел в финал, где уступил рязанцу Никите Глазкову.