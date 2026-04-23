Произведенная в Самаре ракета 26 апреля выведет на орбиту космический корабль

Ракета «Союз-2.1а», которую произвели в Самаре, выведет на орбиту космический корабль «Прогресс МС-34». Их уже установили в вертикальном положении на стартовом комплексе в Байконуре, сообщил Роскосмос. Старт запланирован на 26 апреля.