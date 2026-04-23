В Хабаровске центр города 24 апреля будет перекрыт из-за репетиции парада

В Хабаровске 24 апреля временно ограничат движение транспорта в центре города на время тренировки пеших парадных расчётов, — сообщает Госавтоинспекция Хабаровска.
Ограничения будут действовать с 16:00 до 23:00 на время подготовки мероприятий на площади имени Ленина.
Движение транспорта перекроют на нескольких участках улиц:
Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьёва-Амурского),
Пушкина (от Уссурийского бульвара до Ким Ю Чена),
Муравьёва-Амурского (от Шеронова до Пушкина),
Карла Маркса (от Пушкина до Льва Толстого),
Уссурийский бульвар (от Шеронова до Пушкина).
Также в это время будет запрещена стоянка автомобилей на улицах Гоголя, Пушкина и участке Уссурийского бульвара.
Водителей просят учитывать временные ограничения и заранее выбирать альтернативные маршруты.
Плановые тренировки парадных расчётов традиционно проходят в преддверии майских торжеств и требуют временного перекрытия центральных улиц города.