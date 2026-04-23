В Хабаровске центр города 24 апреля будет перекрыт из-за репетиции парада

Часть улиц перекроют с 16:00 до 23:00.

В Хабаровске 24 апреля временно ограничат движение транспорта в центре города на время тренировки пеших парадных расчётов, — сообщает Госавтоинспекция Хабаровска.

Ограничения будут действовать с 16:00 до 23:00 на время подготовки мероприятий на площади имени Ленина.

Движение транспорта перекроют на нескольких участках улиц:

Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьёва-Амурского),

Пушкина (от Уссурийского бульвара до Ким Ю Чена),

Муравьёва-Амурского (от Шеронова до Пушкина),

Карла Маркса (от Пушкина до Льва Толстого),

Уссурийский бульвар (от Шеронова до Пушкина).

Также в это время будет запрещена стоянка автомобилей на улицах Гоголя, Пушкина и участке Уссурийского бульвара.

Водителей просят учитывать временные ограничения и заранее выбирать альтернативные маршруты.

Плановые тренировки парадных расчётов традиционно проходят в преддверии майских торжеств и требуют временного перекрытия центральных улиц города.