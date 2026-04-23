Пьяный красноярец зарезал женщину и заживо сжег собутыльника (видео)

В Красноярске 36-летний мужчина поджег хозпостройку со спящим приятелем, чтобы скрыть страшное преступление. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Трагедия произошла в ночь с 18 на 19 апреля в хозпостройке на проспекте Свободном. По версии следователей, трое знакомых распивали алкоголь. Во время застолья 49-летний мужчина уснул, а между обвиняемым и 30-летней женщиной вспыхнул конфликт.
В ходе ссоры мужчина схватил нож и ударил женщину в грудь. Она скончалась на месте.
«С целью сокрытия следов совершенного преступления злоумышленник поджег находившиеся в постройке вещи. Зная о том, что в помещении остается его спящий знакомый, обвиняемый покинул место происшествия. Смерть мужчины наступила в результате термического воздействия», — рассказали в СК.
По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали, мужчине предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
