Российский океанолог о Лох-Несском чудовище: «Это животное не одиноко — существует целая популяция»

Новые встречи чудовища на озере Лох-Несс в Шотландии происходят в текущем году. Эти сообщения в интервью aif.ru прокомментировал член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.
Утром 1 марта американский турист Тони Инхорн увидел массивный серо-зеленый объект рядом со своей лодкой — животное было у поверхности несколько секунд, а затем ушло в глубину.
5 марта уже другой человек просматривал онлайн‑трансляцию с веб‑камеры, установленной у местного отеля, и заметил неопознанный объект, который двигался против течения и несколько раз появлялся на поверхности недалеко от пирса.
В 2025 году произошло пять встреч с монстром — эти факты внесены в Официальный реестр наблюдений чиновниками Лондона. А с момента первого случая в 1933 году, когда на озере Лох-Несс увидели нечто необъяснимое, зафиксировано 1 165 фактов встречи с ископаемым динозавром.
«За Лох-Нессом наблюдают с очень давних времён, было много экспедиций, так что ничего удивительного нет. Там водится некое ископаемое животное — что-то вроде плезиозавра, которое иногда появляется. Оно может достигать десяти метров в длину. Питается рыбой, водорослями, а иногда и плавающими птицами. Для человека неопасно: не зафиксировано случаев нападения на людей. Это животное не одиноко — существует целая популяция, и продолжительность жизни у них очень большая», — отметил океанолог Таврический.