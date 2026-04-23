Губернатор Гусев объявил об отбое опасности атаки БПЛА в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 8:24 четверга, 23 апреля, сообщил об отмене режима опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе. Об этом он написал в своем канале в МАХ.
Глава региона подчеркнул, что минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над одним городом и восемью районами были обнаружены, уничтожены и подавлены 24 беспилотника.
Воздушная тревога объявлялась в Россошанском, Бутурлиновском, Лискинском (дважды — в Острогожском) районах, а также в Борисоглебском округе.
Предварительно, пострадавших нет. Однако при падении обломков в одном из муниципалитетов повреждены кровля и фасад частного дома, а также два автомобиля.
Как уточнили в Минобороны РФ, всего за ночь над российскими регионами и акваториями морей были перехвачены и уничтожены 154 украинских БПЛА самолетного типа.