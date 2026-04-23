Афиша на 25, 26 апреля. Куда пойти в выходные дни в Перми?

25 апреля.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Выставка Дарьи Прохоровой «Уютный космос» | 12+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставочный проект «Возвращение истории. Маленькая Бельгия» | 0+12.00−19.00 | Персональная выставка Дениса Лобовикова «Perm.red_Пермь. Красный» | 0+12.00−19.00 | Фотовыставка «Отражение: 1941−1945» | 12+
Балет Панфилова19.00 | О принце и нищем | 12+
Библиотека им. Горького10.00−17.00Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+Выставка «Уроки прекрасного» | 6+Выставка к 65-летию первого полёта человека в космос «Первый в космосе» | 12+Выставка к 140-летию со дня рождения Николая Гумилёва «Не знаю я, куда уйду… “| 16+Выставка к 140-летию со дня рождения Габдуллы Тукая “След Шурале” | 16+Книжная выставка “Многоликая Россия” | 12+Художественная выставка от клуба “Тысяча дорог” | 12+Фотовыставка Лейлы Туркиной “Памяти Северных юнг” | 12+Фотовыставка “Историк, политик, провидец” к 80-летию Владимира Вольфовича Жириновского | 16+Выставка картин студии “Магия цвета” “Весна, женщины, цветы” | 6+
Библиотека им. Пушкина10.00−18.00 | Персональная выставка Константина Собянина «Живопись» | 12+
Галерея «Марис-арт»12.00−16.00 | Выставка «Вечный свет» | 12+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Некий мир» | 12+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+
Детский центр «Кот Морковкин»16.30 | Интерактивный кукольный спектакль «Три поросёнка» | 0+
ДК «Искра»19.30 | Музыкальное лото «Апрельский бит» | 0+
ДК им. Гагарина17.00 | Отчётный концерт центра танца «Краш» | 0+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Стеклянная, деревянная, мягконабивная» | 6+
Дом художника11.00−19.00 | Выставка «Искусство видеть» | 6+
Культурное пространство «Дом писателя»17.00 | Моноспектакль «Ты здесь?..». Олег Костыря | 16+
Лицей им. Ломоносова11.00 | Кукольные интерактивные спектакли театра «Жар-птица»: «Колобок» и «Кот, Лиса и Петух» | 0+13.00 | Кукольные интерактивные спектакли театра «Жар-птица»: «Теремок» и «Лисичка со скалочкой» | 0+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Выставка «Простые пейзажи Пермь». Результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+
Остановка «Сквер им. Решетникова»12.00, 15.00 | Обзорная экскурсия с аудиогидом «Пермь 300. Город на Каме» | 0+
ПДНТ «Губерния»9.00−20.00 | Выставка текстиля ручной работы | 0+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Пермяк и Парма | 12+Искусство по полочкам | 6+Дом | 12+
Пермский музыкальный колледж19.00 | Мать Скорбящая — Stabat Mater. Вивальди, Перголези, Масканьи | 12+
Планетарий10.30 | Верхом на комете | 6+12.00 | Обитаемая Луна | 6+15.00 | Звёздный путь человечества | 6+17.30 | Мифы и легенды о звёздном небе | 6+19.00 | Тайна тёмной материи. Секреты космоса | 12+
Театр «Белая Овца»17.00 | Спектакль «А зори здесь тихие» | 12+
Театр «Данилин»11.00 | Театр КУСТОДЕС. Интерактивный спектакль «Лисичкины сказки» и мастер-класс | 0+18.00 | Вечер магии сэра Макса | 16+
Театр «У Моста»14.00, 18.00 | Юнона и Авось | 16+18.00 | Замок Рейвенскрофт | Новый зал | 16+
Театр кукол13.30 | Лёлишна из третьего подъезда | 6+11.00 | Три поросёнка | 0+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского16.00, 19.00 | Легенда скрипичных мастеров | Частная филармония «Триумф» | 6+19.00 | Закрытие конкурса «Арабеск-2026». Гала-концерт лауреатов | 6+
Театр юного зрителя12.00, 16.00 | Царевна-лягушка | 6+
Театр-Театр10.00, 11.00 | Театр на ладошке. Весна | Театр-Тятрик | 0+13.00, 16.00 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+14.00, 18.00 | Монте-Кристо (Я — Эдмон Дантес) | ДК Солдатова | 16+15.00 | Легенда о драконах | Театр-Тятрик | 6+16.00 | Экскурсия | Театр-Театр. Фойе | 6+16.00, 19.00 | Хокинг | ТМТ | 12+
Тенториум11.00, 14.00 | Экскурсия в первый в России музей северного пчеловодства | 6+
Территория завода им. Шпагина20.00 | Концерт-презентация Хора Триумфа I Triumphus Vox | 6+
УДС «Молот»19.00 | Мари Краймбрери | 6+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+11.00−17.00 | Выставка произведений декоративно-прикладного искусства семьи Канюковых «Нёль рöма во» («Времена года») | 0+
Центр городской культуры11.00−20.00 | Выставка «Экспериментальный фонд» | 0+11.00−20.00 | Выставка Центра Вознесенского «Валерий Акопов. Художник-график → дизайнер. Рождение профессии» | 12+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка «Закулисье» | 0+
Исторический парк «Россия — моя история».
10.00−19.00 | Выставки: «Романовы» | 12+ «От великих потрясений к Великой Победе. 1914−1945» | 12+ «Женщины на войне. 1941−1945» | 12+ «Мечты о космосе» | 6+ «Три века истории Перми» | 6+ «Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье» | 12+ «Космос всегда мечта», нумизматическая фотовыставка | 6+ «Экспедиция продолжается», фотовыставка | 6+10.00−19.00. «Ломоносовские мозаики. Вечная живопись», фотовыставка от Санкт-Петербургской Кунсткамеры | 12+11.00−19.00 | «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период» | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Фильмы конкурсной программы VI Международного фестиваля правильного кино:15.00 | «Сказочный патруль. Шоу продолжается» (мультфильм, режиссёр Андрей Ланшаков) | 6+ 16.00 | «Мой Померанцев» (документальный фильм, режиссёр Игорь Пискунов, казахстан) | 12+
26 апреля.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Выставка Дарьи Прохоровой «Уютный космос» | 12+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставочный проект «Возвращение истории. Маленькая Бельгия» | 0+12.00−19.00 | Персональная выставка Дениса Лобовикова «Perm.red_Пермь. Красный» | 0+12.00−19.00 | Фотовыставка «Отражение: 1941−1945» | 12+
Библиотека им. Горького10.00−17.00 |Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+Выставка «Уроки прекрасного» | 6+Выставка к 65-летию первого полёта человека в космос «Первый в космосе» | 12+Выставка к 140-летию со дня рождения Николая Гумилёва «Не знаю я, куда уйду… “| 16+Выставка к 140-летию со дня рождения Габдуллы Тукая “След Шурале” | 16+Книжная выставка “Многоликая Россия” | 12+Художественная выставка от клуба “Тысяча дорог” | 12+Фотовыставка Лейлы Туркиной “Памяти Северных юнг” | 12+Фотовыставка “Историк, политик, провидец” к 80-летию Владимира Вольфовича Жириновского | 16+Выставка картин студии “Магия цвета” “Весна, женщины, цветы” | 6+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Некий мир» | 12+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+
ДК железнодорожников12.00 | Молодёжный театр «ТеМа». Теневой спектакль «Груффало» | 0+16.00 | Молодёжный театр «ТеМа». Музыкальная сказка «Летучий корабль» | 0+
ДК им. Солдатова15.00 | Прикамский народный хор: «И это время называется весна» | 6+
Дом актёра11.00 | Жили-были тапочки | 0+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Стеклянная, деревянная, мягконабивная» | 6+
Дом художника11.00−19.00 | Выставка «Искусство видеть» | 12+
Музей винтажной парфюмерии «Душечка»11.00 | Космос в советской парфюмерии | 12+
Музей сладостей «Конфектория»18.00 | Экскурсия в музей сладостей | 0+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Выставка «Простые пейзажи Пермь». Результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Выставки: «Романовы» | 12+ «От великих потрясений к Великой Победе. 1914−1945» | 12+ «Женщины на войне. 1941−1945» | 12+ «Мечты о космосе» | 6+ «Три века истории Перми» | 6+ «Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье» | 12+ «Космос всегда мечта», нумизматическая фотовыставка | 6+ «Экспедиция продолжается», фотовыставка | 6+10.00−19.00. «Ломоносовские мозаики. Вечная живопись», фотовыставка от Санкт-Петербургской Кунсткамеры | 12+11.00−19.00 | «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период» | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Фильмы конкурсной программы VI Международного фестиваля правильного кино:12.00 | «Я приду» (художественный фильм, режиссёр Булат Сабитов) | 12+15.00 | «Фронт Цэгмид — символ дружбы» (документальный фильм, режиссёр Олег Юмов) | 6+16.00 | «Память, дорогая сердцу» (документальный фильм, режиссёр Ирина Яновская) | 12+
Органный концертный зал13.00 | Хоровая капелла мальчиков: «О России петь!» | 6+
Органный концертный зал19.00 | Шопен. Мир совершенства | 6+
ПДНТ «Губерния»9.00−20.00 | Выставка текстиля ручной работы | 0+11.00, 14.00 | Солнечная сказка | 0+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Пермяк и Парма | 12+Искусство по полочкам | 6+Дом | 12+
Планетарий10.30 | Главное чудо Вселенной | 6+11.45 | Викторина «Земля в иллюминаторе» | 6+12.00 | Закат эпохи динозавров | 6+15.00 | Подвиги Геракла | 6+17.30 | Путешествие по Солнечной системе | 12+
Театр «Белая Овца»18.00 | Панночка12+
Театр «Век жизни»15.00, 18.00 | Свадьба Бальзаминова | 16+
Театр «Данилин»11.00 | Театр КУСТОДЕС. Неоновый спектакль «Где живут светлячки?» | 0+
Театр «У Моста»14.00, 18.00 | Юнона и Авось | 16+18.00 | Замок Рейвенскрофт | Новый зал | 16+
Театр кукол13.30 | Лёлишна из третьего подъезда | 6+11.00 | Три поросёнка | 0+15.00 | Играем и фантазируем. Мастер-класс по одушевлению предметов | 6+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского18.00 | «Арабеск-2026». Гала-концерт лауреатов | 6+
Театр Сергея Дроздова21.00 | Спектакль «Бретёр» | 18+
Театр юного зрителя12.00, 15.00 | Чудеса под подушкой | Малая сцена театра | 6+
Театр-Театр10.00, 11.00 | Театр на ладошке. Весна | Театр-Тятрик | 0+12.00, 15.00, 18.00 | Летучий корабль | ДК Солдатова | 6+13.00, 16.00 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+16.00, 19.00 | Хокинг | ТМТ | 12+
Территория завода им. Шпагина20.00 | Концерт-презентация Хора Триумфа I Triumphus Vox | 6+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+11.00−17.00 | Выставка произведений декоративно-прикладного искусства семьи Канюковых «Нёль рöма во» («Времена года») | 0+
Центр городской культуры11.00−20.00 | Выставка «Экспериментальный фонд» | 0+11.00−20.00 | Центр городской культуры Выставка Центра Вознесенского «Валерий Акопов. Художник-график → дизайнер. Рождение профессии» | 12+
Центральная детская библиотека10.00−18.00 | Экспозиция «Лабиринты граней: полигональная фигура». Выставка творческих работ учащихся студии «Моделирование из бумаги» | 0+10.00−18.00 | Выставка «Творчество: настоящее и будущее» | 6+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка «Закулисье» | 0+
Черняевский лес, вход «Золотые пески»10.00 | Бесплатная семейная беговая экскурсия | 6+