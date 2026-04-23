Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом

Принц Гарри в четверг, 24 апреля, прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщил британский телеканал ITV.

По данным источника, он приехал в украинскую столицу утром 24 апреля на поезде из Польши.

Представитель Букингемского дворца в беседе с телеканалом уточнил, что принц Гарри прибыл на Украину, чтобы информировать граждан Великобритании о текущей обстановке в стране.

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в сентябре заметили в Одессе. Его визит позже подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, опубликовав совместное фото с политиком.

В ноябре прошлого года американская актриса Анджелина Джоли приехала в Херсон. По данным СМИ, поездку актрисы профинансировала международная организация Legacy of War Foundation, сотрудничающая с ЛГБТ**-сообществом в стране. С 2014 года она работает с украинскими инициативами, в том числе связанными с поддержкой ЛГБТ*.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

