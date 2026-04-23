«Бессмертный полк» в Ростовской области пройдет в новом формате

В Ростовской области акция «Бессмертный полк» пройдет в обновленном формате. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем канале в МАХ.
Вопрос обсудили на заседании оргкомитета по подготовке к 81 й годовщине Великой Победы.
— В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в другом формате. Фотографии фронтовиков разместят на автомобилях и домах, а также опубликуют в соцсетях. Кроме того, портреты героев появятся на военной технике наших бойцов на передовой, — рассказал глава региона.
Напомним, вот уже несколько лет как из соображений безопасности не проводятся шествия «Бессмертного полка», и акция на время перешла в онлайн, а теперь появился новый формат.
Также на заседании обсудили меры поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. На Дону сегодня живут больше 5 тысяч участников войны. Среди них — 92 фронтовика.
— Почти полторы тысячи ветеранов уже получили помощь в благоустройстве придомовых территорий. Специалисты обследовали бытовые условия дома у четырех тысяч ветеранов. Для всех организовали дополнительное медобследование. Все фронтовики получат региональную выплату к 9 Мая.
Также планируется провести ряд «дворовых концертов». Герои смогут увидеть выступления рядом с домом, в уютной обстановке.
Всего же с 4 по 9 мая в городах и районах области проведут более 1,5 тысячи мероприятий: концерты, выставки, литературные вечера, музейные экспозиции. Больше тысячи событий запланировано онлайн — на сайтах, портале «Культура.РФ» и в мессенджерах.
Подпишись к нам в MAX и Telegram.