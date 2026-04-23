Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бессмертный полк» в Ростовской области пройдет в новом формате

Портреты ветеранов разместят на машинах, домах и даже на боевой технике.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области акция «Бессмертный полк» пройдет в обновленном формате. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем канале в МАХ.

Вопрос обсудили на заседании оргкомитета по подготовке к 81 й годовщине Великой Победы.

— В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в другом формате. Фотографии фронтовиков разместят на автомобилях и домах, а также опубликуют в соцсетях. Кроме того, портреты героев появятся на военной технике наших бойцов на передовой, — рассказал глава региона.

Напомним, вот уже несколько лет как из соображений безопасности не проводятся шествия «Бессмертного полка», и акция на время перешла в онлайн, а теперь появился новый формат.

Также на заседании обсудили меры поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. На Дону сегодня живут больше 5 тысяч участников войны. Среди них — 92 фронтовика.

— Почти полторы тысячи ветеранов уже получили помощь в благоустройстве придомовых территорий. Специалисты обследовали бытовые условия дома у четырех тысяч ветеранов. Для всех организовали дополнительное медобследование. Все фронтовики получат региональную выплату к 9 Мая.

Также планируется провести ряд «дворовых концертов». Герои смогут увидеть выступления рядом с домом, в уютной обстановке.

Всего же с 4 по 9 мая в городах и районах области проведут более 1,5 тысячи мероприятий: концерты, выставки, литературные вечера, музейные экспозиции. Больше тысячи событий запланировано онлайн — на сайтах, портале «Культура.РФ» и в мессенджерах.

Подпишись к нам в MAX и Telegram.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше