Глава МВД Кубраков высказался о реальной ситуации с мигрантами в Беларуси

Министр внутренних дел Иван Кубраков высказался о реальной ситуации с мигрантами в Беларуси. Подробности приводит телеграм-канал МВД.
— Что касается вопросов миграции — постоянно держим руку на пульсе, — уточнил глава МВД.
Иван Кубраков напомнил о безвизовом въезде, при котором в страну приезжает много иностранных граждан. Министр внутренних дел уточнил, что к тем, кто не уважает законы и традиции страны, применяется белорусское законодательство и соответствующие меры.
— За мигрантами, находящимися в республике, осуществляется постоянный контроль, — подчеркнул Кубраков.
Тем временем МВД сказало, из какой страны Беларусь будет привлекать трудовых мигрантов.
Ранее МВД назвало страну, откуда в Беларусь прибыла почти половина трудовых мигрантов.
Кстати, глава МВД сказал, что никогда не возьмет в руки сотрудник органов внутренних дел.