Автоюрист Капштык раскрыл, когда кредитную машину заберут даже без суда

Банк имеет право изъять автомобиль, купленный в кредит, не при любой просрочке, а только при систематическом нарушении обязательств заёмщиком, игнорировании его претензий и наличии соответствующего пункта в договоре или судебного решения. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.
По данным аналитического агентства «Скоринг Бюро», в марте доля просроченной задолженности по автокредитам в России превысила 6%, что является рекордным показателем с лета 2021 года.
Капштык подчеркнул, что в законодательстве нет универсального порога просрочки, после которого банк может забрать автомобиль. Каждый случай рассматривается индивидуально, с учётом условий конкретного кредитного договора.
Прежде чем прибегнуть к крайним мерам, банк старается урегулировать ситуацию. Он предлагает реструктуризацию долга, может передать его другому кредитору или предоставить кредитные каникулы на срок до 100 дней, если заёмщик объективно не может вносить платежи.
Если заёмщик продолжает игнорировать требования и уклоняться от выплат, банк имеет право использовать залоговый механизм. Если в договоре прописано, что при просрочке заёмщик обязан передать автомобиль кредитору, последний может потребовать его изъятия. В других случаях банк обращается в суд, который выносит решение о взыскании долга и обращении взыскания на автомобиль. На основании этого решения машина изымается и реализуется.
Таким образом, возможность изъятия автомобиля зависит не только от факта просрочки, но и от условий кредитного договора и поведения заёмщика.