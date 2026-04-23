Красноярцам рассказали, когда магазин может требовать оплату экспертизы

Красноярский Роспотребнадзор разъяснил, законно ли требование магазина оплатить экспертизу смартфона, если недостатков товара не обнаружено.
Покупатель приобрёл смартфон, но в процессе использования усомнился в его качестве. Магазин провёл экспертизу товара, однако дефектов выявлено не было. После этого продавец потребовал от покупателя оплатить проведённое исследование.
Как пояснили эксперты, в данном случае требование магазина действительно законно. Согласно пункту 5 статьи 18 Закона о защите прав потребителей, если экспертиза установила, что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за которые продавец не несёт ответственности, потребитель обязан компенсировать продавцу расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ней затраты на хранение и транспортировку товара.
