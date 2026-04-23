Пермский университет презентует книгу о профессоре истории Павле Рахшмире

Павел Юхимович — известный специалист по идейно-политическим течениям, всю карьеру связавший с Пермским университетом. Он окончил вуз в 1958 году, а в 1960-м начал преподавать. В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1979-м — докторскую. С 1987 года занимал должность заведующего кафедрой. Основные научные труды Рахшмира посвящены анализу фашизма, либерализма и консерватизма.