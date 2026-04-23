Пермский университет презентует книгу о профессоре истории Павле Рахшмире

Издание посвящено эксперту-историку и политологу.

Источник: Комсомольская правда

Историко-политологический факультет ПГНИУ издал книгу «Мушкетёр исторической эпохи Павел Рахшмир», посвящённую выдающемуся учёному, сообщает пресс служба вуза. Презентация книги состоится 28 апреля в Краевой государственной библиотеки им. А. М. Горького.

Издание приурочено к памяти доктора исторических наук, заслуженного профессора Пермского университета и почётного гражданина Прикамья Павла Рахшмира. Учёный скончался в сентябре 2024 года на 90-м году жизни.

Павел Юхимович — известный специалист по идейно-политическим течениям, всю карьеру связавший с Пермским университетом. Он окончил вуз в 1958 году, а в 1960-м начал преподавать. В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1979-м — докторскую. С 1987 года занимал должность заведующего кафедрой. Основные научные труды Рахшмира посвящены анализу фашизма, либерализма и консерватизма.

Книга состоит из трёх частей. Первая посвящена воспоминаниям коллег, вторая — научным статьям по темам, которые изучал учёный. В третьей собран список публикаций и диссертаций, подготовленных под его руководством, и краткий перечень работ о нём самом.