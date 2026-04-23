Работу мобильного интернета снова ограничили в Нижнем Новгороде

Ограничения вводились утром 23 апреля.

Источник: Время

Работу мобильного интернета ограничили в Нижнем Новгороде утром 23 апреля. Об этом сообщают пользователи в соцсети.

«Телеграм снова не функционирует. Как, впрочем, и большинство сайтов», — констатирует пользователь с ником Анна Верещагина.

Причиной ограничений может являться атака беспилотников, которую отбили в Нижегородской области минувшей ночью.

Нормально работают только сайты из «белого списка».

«Уже привыкли так жить. Что будет дальше?» — задается вопросом пользователь с ником Антон Геращук.

Напомним, что сегодня также введены ограничения в работе аэропорта имени Чкалова.

