Работу мобильного интернета снова ограничили в Нижнем Новгороде

Работу мобильного интернета ограничили в Нижнем Новгороде утром 23 апреля. Об этом сообщают пользователи в соцсети.
«Телеграм снова не функционирует. Как, впрочем, и большинство сайтов», — констатирует пользователь с ником Анна Верещагина.
Причиной ограничений может являться атака беспилотников, которую отбили в Нижегородской области минувшей ночью.
Нормально работают только сайты из «белого списка».
«Уже привыкли так жить. Что будет дальше?» — задается вопросом пользователь с ником Антон Геращук.
Напомним, что сегодня также введены ограничения в работе аэропорта имени Чкалова.
