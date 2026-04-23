Пройти обряд очищения и изготовить оберег смогут жители Хабаровского края на выходных

Близятся последние в этом месяце выходные. В их преддверии партнеры проекта «Отдыхаем в крае» подготовили для жителей региона варианты активного отдыха, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Частично выходные пройдут с национальным колоритом, что особенно актуально перед праздником, который будет отмечаться 30 апреля — День коренных малочисленных народов России.
25 апреля в селе Верхняя Эконь пройдет праздник «На Аняни» (0+). Гости увидят, как проходит обряд очищения, насладятся песнями и танцами, прогуляются по ярмарке ремесел и примут участие в мастер-классах и национальных играх.
— В Год единства народов России, объявленный Президентом Владимиром Путиным, такие события приобретают особую значимость, позволяя лучше узнать и прочувствовать богатое историческое и культурное наследие нашей страны, — отметили в министерстве туризма Хабаровского края.
В этот же субботний день можно отправиться в однодневный тур в село Сикачи-Алян (6+). Все желающие откроют для себя тайны одного из древнейших народов Дальнего Востока — нанайцев. Маршрут предполагает трассовую экскурсию у национального музея, посещение одного из семи чудес края — петроглифов, а также мастер-класс по созданию нанайского оберега, обед и фотосессию в национальных костюмах.
Подготовили вариант отдыха и для тех, кто хотел бы провести его активно — 25 апреля состоится поход на старый каменный карьер (6+). Маршрут простой — его оценят люди, которые предпочитают неспешные прогулки по лесу.
А для тех, кто хотел бы наполнить выходной культурной атмосферой, в субботу проведут музейник «Весна в стиле рок-н-ролл» (12+). Гости «Мира говорящих машин» в этот день исследуют темы любви и свободы, бунта и поиска себя, вечной молодости души и силы искусства. В программе: стихи Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Роберта Рождественского, проза Надежды Тэффи, Антона Чехова, Альберто Моравиа, а также музыка звезд рок-н-ролла в живом исполнении и на виниле.
Воскресенье, 26 апреля, можно провести с семьей. Например, отправиться на экскурсию в конный клуб «Зевс» (0+) и провести день с животными. Прокатиться на лошадях и пони желающие смогут только под присмотром опытных специалистов.
Любителей активного отдыха 26 апреля ждет однодневный поход на гору Таунга высотой около 1,5 км (12+). Это возможность первыми увидеть пробуждение природы после холодной зимы и испытать свои силы на живописном маршруте.
Узнать подробности этих и иных предложений можно в социальных сетях или на сайтах министерства туризма Хабаровского края и Краевого визит-центра «Амурский утес».