Пройти обряд очищения и изготовить оберег смогут жители Хабаровского края на выходных

В этот же субботний день можно отправиться в однодневный тур в село Сикачи-Алян (6+). Все желающие откроют для себя тайны одного из древнейших народов Дальнего Востока — нанайцев. Маршрут предполагает трассовую экскурсию у национального музея, посещение одного из семи чудес края — петроглифов, а также мастер-класс по созданию нанайского оберега, обед и фотосессию в национальных костюмах.