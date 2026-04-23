Холод и снег в Красноярском крае не напугали клещей

Несмотря на снег с дождем и перепады температур, клещи продолжают присасываться к жителям Красноярского края. Как пишет «Запад24» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор, на прошлой неделе от лесных паразитов пострадали 28 человек, в том числе семеро детей.
Чаще встречи с клещами происходили на юге — в Минусинске, Шушенском и Ермаковском муниципальных округах и окрестностях Красноярска. Еще один случай зафиксировали в Ирбейско-Саянском муниципальном округе.
Всего с начала сезона к медикам обратились 86 человек.
Как только столбики термометров поползли вверх, а земля начала оголяться от снега, в народе поползли первые «страшилки» о нашествии клещей. Кто-то уже снял с собаки настырного членистоногого после прогулки по Торгашинскому хребту, кто-то косится на кусты на даче.
Рассказываем, как в регионе готовятся к сезонному нашествию клещей.